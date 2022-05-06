Задокументовано десятки випадків насильства російських військових щодо мирних чоловіків на Київщині, – Верховний представник ООН з прав людини
Верховний представник ООН з прав людини Мішель Бачелет каже, що задокументовано випадки побиття, страт і примусового вивезення в табори для ув’язнених українських чоловіків
Про це Мішель Бачелет розповіла під час засідання Ради Безпеки ООН 5 травня, присвяченого підтриманню миру та безпеки в Україні.
Верховний представник ООН з прав людини повідомила Раді Безпеки, що співробітники її офісу задокументували десятки випадків насильства російських військ щодо цивільних чоловіків у Київській області. Мова,, зокрема, про побиття, затримання та страти, деякі чоловіки були доставлені до таборів ув'язнення в Росії та Білорусі.
"Мої співробітники зустрічалися з сім’ями, які шукають своїх зниклих безвісти родичів-чоловіків, відчайдушно намагаючись дізнатися, де вони, чи живі вони і як вони можуть їх повернути", – сказала пані Бачелет, виступаючи на засіданні Радбезу ООН.
Пані Бачелет додала, що її офіс зафіксував 180 випадків насильницького зникнення місцевих чиновників, журналістів, активістів, цивільних і відставних військовослужбовців і вісім випадків зникнення проросійськи налаштованих осіб.
У четвер, 5 травня, Рада Безпеки ООН обговорювала проблеми захисту цивільного населення на цивільної інфраструктури в Україні в умовах російської агресії.
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