ЗАЕС, обмін полоненими, зернова угода: Зеленський поговорив із Ердоганом

Про це очільник держави написав у телеграмі.

Зокрема він зазначив, що глави держав обговорили ситуацію на ЗАЕС та необхідність виводу російських військ звідти. Також, Зеленський подякував президенту Туреччини за готовність сприяти реалізації української формули миру та посередництво в обміні військовополоненими

"Обговорили з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом безпекову співпрацю наших країн, питання ядерної безпеки, зокрема ситуацію на ЗАЕС. Загарбників там не має бути. Поспілкувалися також про обмін військовополоненими за турецького посередництва, розвиток зернової угоди. Цінуємо готовність Туреччини взяти участь у реалізації нашої формули миру", - пише Зеленський.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 5 січня подзвонив своєму російському колезі Володимирові Путіну й закликав припинити вогонь в Україні й розпочати переговори.