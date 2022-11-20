Загалом на Сході вже майже 400 обстрілів із початку дня, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри те, що російських атак цієї доби було менше через погіршення погоди, із початку дня на Сході було вже загалом 400 обстрілів
Про це Зеленський розповів під час вечірнього відеозвернення.
"Найбільш жорсткі бої – як і раніше, на Донеччині. Хоча атак цієї доби менше – через погіршення погоди. Кількість російських обстрілів залишається надзвичайно високою. Луганщина – потроху і з боями рухаємось. Південь – тримаємо оборону і послідовно, дуже прораховано знищуємо потенціал окупантів", - сказав він.
Раніше у Національній поліції України заявили, що російські війська завдали ударів по 10 населених пунктах Донеччини. Серед постраждалих була одна дитина.
- 20 листопада Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили сім ворожих атак. Війська РФ ведуть спроби наступу на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Також загарбники 10 разів обстріляли з РСЗВ позиції захисників України вздовж лінії зіткнення. При цьому окупанти утримують окремі підрозділи своїх військ у районах Брянської та Курської областей, що знаходяться поруч із кордоном України.
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