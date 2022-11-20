Про це Зеленський розповів під час вечірнього відеозвернення.

"Найбільш жорсткі бої – як і раніше, на Донеччині. Хоча атак цієї доби менше – через погіршення погоди. Кількість російських обстрілів залишається надзвичайно високою. Луганщина – потроху і з боями рухаємось. Південь – тримаємо оборону і послідовно, дуже прораховано знищуємо потенціал окупантів", - сказав він.

Раніше у Національній поліції України заявили, що російські війська завдали ударів по 10 населених пунктах Донеччини. Серед постраждалих була одна дитина.

20 листопада Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили сім ворожих атак. Війська РФ ведуть спроби наступу на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Також загарбники 10 разів обстріляли з РСЗВ позиції захисників України вздовж лінії зіткнення. При цьому окупанти утримують окремі підрозділи своїх військ у районах Брянської та Курської областей, що знаходяться поруч із кордоном України.

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