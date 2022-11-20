ЗСУ відбили сім ворожих атак, окупанти намагаються наступати на трьох напрямках

Про це ввечері у неділю, 20 листопада 2022 року, інформує Генштаб ЗСУ.

Як наголошується, Сили оборони стримали наступи окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка Донецької області.

Своєю чергою війська РФ обстріляли два об'єкти цивільної інфраструктури Куп'янська.

Також загарбники 10 разів обстріляли з РСЗВ позиції захисників України вздовж лінії зіткнення.

У Каховському районі росіяни надалі проводять грабунки та займаються мародерством: забирають автомобілі в місцевих мешканців, а також мотоцикли й навіть велосипеди.

Окрім того, Генштаб повідомляє, що обстановка на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках не змінилася. Однак, окупанти утримують окремі підрозділи своїх військ у районах Брянської та Курської областей, що знаходяться поруч із кордоном України.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Огірцеве, Стрілеча, Стариця та Чайківка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обороняє захоплені позиції та веде обстріли з мінометів, ствольної й реактивної артилерії. Повідомляється про атаки на населені пункти Крохмальне й Табаївка Харківської області; Новоселівське, Макіївка, Площанка і Невське на Луганщині та Берестове Донецької області.

На Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках противник намагається наступати. Зокрема проводить обстріли з танків та всіх видів артилерії в районах міст та сіл Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Веселе, Времівка, Вугледар, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Роздолівка, Парасковіївка, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти ведуть оборону. Під артилерійським вогнем РФ опинилися райони населених пунктів Вищетарасівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новопіль, Оріхів та Червоне Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник обороняється та покращує фортифікаційні споруди. Росіяни обстрілювали з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Антонівки, Велетенського, Новокаїрів, Новотягинки, Понятівки, Токарівки та міста Херсон.

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