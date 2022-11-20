ЗСУ відбили сім ворожих атак, окупанти намагаються наступати на трьох напрямках
Українські захисники стримують загарбників у Донецькій та Луганській області: війська РФ ведуть спроби наступу на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках
Про це ввечері у неділю, 20 листопада 2022 року, інформує Генштаб ЗСУ.
Як наголошується, Сили оборони стримали наступи окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка Донецької області.
Своєю чергою війська РФ обстріляли два об'єкти цивільної інфраструктури Куп'янська.
Також загарбники 10 разів обстріляли з РСЗВ позиції захисників України вздовж лінії зіткнення.
У Каховському районі росіяни надалі проводять грабунки та займаються мародерством: забирають автомобілі в місцевих мешканців, а також мотоцикли й навіть велосипеди.
Окрім того, Генштаб повідомляє, що обстановка на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках не змінилася. Однак, окупанти утримують окремі підрозділи своїх військ у районах Брянської та Курської областей, що знаходяться поруч із кордоном України.
- На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Огірцеве, Стрілеча, Стариця та Чайківка Харківської області.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках обороняє захоплені позиції та веде обстріли з мінометів, ствольної й реактивної артилерії. Повідомляється про атаки на населені пункти Крохмальне й Табаївка Харківської області; Новоселівське, Макіївка, Площанка і Невське на Луганщині та Берестове Донецької області.
- На Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках противник намагається наступати. Зокрема проводить обстріли з танків та всіх видів артилерії в районах міст та сіл Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Веселе, Времівка, Вугледар, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Роздолівка, Парасковіївка, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області.
- На Запорізькому напрямку окупанти ведуть оборону. Під артилерійським вогнем РФ опинилися райони населених пунктів Вищетарасівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новопіль, Оріхів та Червоне Запорізької області.
- На Криворізькому та Херсонському напрямках противник обороняється та покращує фортифікаційні споруди. Росіяни обстрілювали з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Антонівки, Велетенського, Новокаїрів, Новотягинки, Понятівки, Токарівки та міста Херсон.
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