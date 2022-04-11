Загалом позитивних вражень немає. Нехаммер прокоментував свою зустріч з Путіним
Канцлер Австрії розповів про свої враження від зустрічі з президентом Росії
Про це Карл Нехаммер заявив у коментарі газеті Kurier.
"Нема надії. Розмова, яка велася за таким же довгим столом, як і багато інших зустрічей з главами держав і урядів, була "дуже прямою, відкритою і жорсткою", сказав Нехаммер.
Реакція Путіна була оборонною, сказав Нехаммер. Він говорив "загалом без позитивних вражень" і "без багатообіцяючих перспектив". Путін "остаточно прийшов до логіки війни" і діє відповідно.
Путін сказав слово "війна" лише один раз і лише опосередковано. На запитання про те, чи війна має скоро закінчитися, Нехаммер відповів, що Путін відповів: "Було б краще". Звичайно, це може означати ескалацію, а також дипломатичне рішення.
Нехаммер також розповів, що "з максимальною ясністю" торкнувся найважливішої теми останніх кількох днів — військових злочинів у Бучі та інших місцях. Як завжди, Путін представив їх як інсценування української сторони.
Путін дуже негативно відреагував на цю тему. Російський президент парирував роз'яснення, якого вимагав від нього Нехаммер, з "недовірою до міжнародної спільноти". Він приписував упередженість органам, які могли б самостійно розслідувати військові злочини. Натомість, за словами Нехаммера, російські правителі покладаються на переговори в Стамбулі, що він вважає позитивним знаком.
- Нагадаємо, Путін та канцлер Австрії 11 квітня провели закриті перемовини.
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