Загарбники вдарили ракетами по Вільнянську, є руйнування на території агропідприємства
Ранком 10 листопада ворог гатив по Вільнянщині з РСЗВ С-300, загалом за добу окупанти 71 раз обстріляли Запорізьку область
Про це в телеграм повідомили голова Запорізької ОВА Олександр Старух та заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Близько 7 ранку 10 листопада окупанти влучили по агропідприємству на Вільнянщині, заступник голови ОП підтвердив 4 прильоти з РСЗВ С-300.
Олександр Старух інформує, що через дії загарбників під вогнем опинилися господарські споруди й техніка. За попередніми даними, люди не постраждали.
Загалом за 9 листопада війська РФ завдавали ударів по Запорізькій області 71 раз. Зруйновано 11 об'єктів інфраструктури, під вогнем опинилися 35 будівель у 16 населених пунктах. Відомо про одну поранену людину.
- За минулу добу, 9 листопада, окупанти вдарили по районах 15 населених пунктів, загарбники завдали 8 ракетних, 10 авіаційних ударів та здійснили понад 4 обстріли з РСЗВ.
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