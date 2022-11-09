Про це Генштаб пише у facebook.

Ударів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської та Сумської областей. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БпЛА. За добу дрони окупантів здійснили понад 50 вильотів.

У Генштабі розповіли, що окупанти вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі з міста Сєвєродонецьк на Луганщині.

"Мародерство відбувається під прикриттям і в супроводі представників окупаційних так званих органів державної безпеки", - йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, на інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новомиколаївка та Уланове Сумської області. Також ворог задіяв ударний БпЛА;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Григорівка і Колодязне. Застосовано ударний БпЛА;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Куп’янськ та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – з танків і всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Опитне, Нью-Йорк та Південне;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Кам’янка, Веселе та Новобахмутівка;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Времівка і Кам’янське;

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

Генштаб також повідомив, що через нелюдські умови та засоби захисту минулого сторіччя: в російських "мобіків" погіршується морально-психологічний стан.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb