Загарбники зруйнували понад 12 тис. об'єктів на Чернігівщині, - ОВА

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Медіацентрі Україна- Укрінформ.

"У нас в області понад 12 тисяч пошкоджених чи зруйнованих об’єктів. 99% – це цивільна інфраструктура, критичні об’єкти, житло. Якщо казати про житло, то понад 80% від 12 тисяч об’єктів – це саме житлові будинки. Найбільша частина з них – приватний сектор", - зазначив він.

Зокрема голова ОВА зазначив, що коштом державного, обласного, місцевого бюджетів та за кошти донорів у 2022 році вдалося відновити майже 3 тисячі житлових будинків Чернігівщини.