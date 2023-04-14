Загарбники зруйнували понад 12 тис. об'єктів на Чернігівщині, - ОВА
Минулого року на Чернігівщині вдалося відновити майже 3 тис. будинків після їхньої руйнації від збройної агресії РФ, усього знищено понад 12 тис. об'єктів
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Медіацентрі Україна- Укрінформ.
"У нас в області понад 12 тисяч пошкоджених чи зруйнованих об’єктів. 99% – це цивільна інфраструктура, критичні об’єкти, житло. Якщо казати про житло, то понад 80% від 12 тисяч об’єктів – це саме житлові будинки. Найбільша частина з них – приватний сектор", - зазначив він.
Зокрема голова ОВА зазначив, що коштом державного, обласного, місцевого бюджетів та за кошти донорів у 2022 році вдалося відновити майже 3 тисячі житлових будинків Чернігівщини.
- Нагадаємо, уранці 13 квітня російські війська двічі обстріляли прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей, зафіксовано щонайменше 17 прильотів.
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