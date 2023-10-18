Загиблий на фронті екснардеп Барна виграв суд проти журналіста, який звинувачував його у кнопкодавстві

Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко.

"Олег Барна виграв суд. Посмертно. Проти брехливих журналістів "плюсів", які його цькували. Дружина Олега, пані Ольга згадує, що в останньому sms чоловік просив родину продовжувати суди, щоб захистити його чесне ім'я", — написала політикиня.

За її словами, Ольга Барна отримала рішення суду у справі № 758/6759/19, яке набрало чинності ще 17 квітня 2023 року.

"Позов Барни Олега Степановича до Колтунова Ігоря Сергійовича про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації — задовольнити повністю", — йдеться в судовій ухвалі.

Геращенко зазначила, що за пів року ні Колтунов, ані телеканал "1+1" не звернулися до вдови Барни з вибаченнями, тож "Європейська Солідарність" вимагатиме від журналіста і телекомпанії "негайно виконати рішення суду, принести спростування і вибачення".

Передісторія

У 2018 році журналіст Колтунов перехопив нардепа від БПП Барну в кулуарах Верховної Ради й запитав, чому той кнопкодавив. Політик послав журналіста туди, куди нині посилають російський корабель. Пізніше Барна перепросив за матюки, але подав до суду про захист честі й репутації, зазначивши, що Колтунов його оббрехав.

У квітні 2023 року Барна загинув на фронті у віці 55 років. Він проходив службу в 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.