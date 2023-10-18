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Загиблий на фронті екснардеп Барна виграв суд проти журналіста, який звинувачував його у кнопкодавстві

18 жовтня, 2023 середа
13:22
Суспільство

Колишній нардеп від БПП Олег Барна, який загинув у квітні на війні проти російських окупантів, посмертно виграв суд проти журналіста Ігоря Колтунова

Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко.

"Олег Барна виграв суд. Посмертно. Проти брехливих журналістів "плюсів", які його цькували. Дружина Олега, пані Ольга згадує, що в останньому sms чоловік просив родину продовжувати суди, щоб захистити його чесне ім'я", — написала політикиня.

За її словами, Ольга Барна отримала рішення суду у справі № 758/6759/19, яке набрало чинності ще 17 квітня 2023 року.

"Позов Барни Олега Степановича до Колтунова Ігоря Сергійовича про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації — задовольнити повністю", — йдеться в судовій ухвалі.

Геращенко зазначила, що за пів року ні Колтунов, ані телеканал "1+1" не звернулися до вдови Барни з вибаченнями, тож "Європейська Солідарність" вимагатиме від журналіста і телекомпанії "негайно виконати рішення суду, принести спростування і вибачення".

Передісторія

У 2018 році журналіст Колтунов перехопив нардепа від БПП Барну в кулуарах Верховної Ради й запитав, чому той кнопкодавив. Політик послав журналіста туди, куди нині посилають російський корабель. Пізніше Барна перепросив за матюки, але подав до суду про захист честі й репутації, зазначивши, що Колтунов його оббрехав.

У квітні 2023 року Барна загинув на фронті у віці 55 років. Він проходив службу в 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.

Україна
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