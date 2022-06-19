Загинув командир "Карпатської Січі" Олег Куцин

Про це в коментарі Еспресо підтвердила прессекретар партії ВО "Свобода" Христина Равлюк.

Першою про загибель Куцина у неділю, 19 червня 2022 року, повідомила екснардепка від "Свободи" Ірина Фаріон у своєму телеграм-каналі.

"Загинув командир свободівської Карпатської Січі Олег Куцин. Шок. Не можу ні думати, ні писати. Тільки боротися і вбивати їх", - заявила вона о 14:28.

Пізніше політикиня уточнила, що загибель командира сталася "від прямого влучення під час наради".

За даними голови партії "Свобода" Олега Тягнибока, сталоця це "на Ізюмському напрямку".

Довідка

Олег Куцин входив до політради "Свободи". Очолював Закарпаську обласну партійну організацію.

Народився в Івано-Франківську. Жив та працював у закарпатському Тячеві, де у 2005-2006 роках на посаді першого заступника голови керував райдержадміністрацією.

Мав три вищих освіти (Івано-Франківьский інститут нафти і газу, Львівська політехніка, Національна академія державного правління при президенті України).

Воював за Україну з 2014 року, коли з його ініціативи постала добровольча штурмова рота "Карпатська Січ".

Пізніше підрозділ було розширено до меж батальйону й перейменовано на "Окрему добровольчу чоту "Карпатська Січ" (ОДЧ "Карпатська Січ"). Це 49-ий окремий стрілецький батальйон ЗСУ.

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