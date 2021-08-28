Загострення на Донбасі: росіяни поранили ще трьох українських військових

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у facebook.

Зазначається, що 28 серпня збройні формування Російської Федерації здійснюють обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

В результаті обстрілу троє військовослужбовців отримали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний.

наголошується, що наші воїни надали відповідь на обстріл, що змусило ворога припинити вогневу активність.



Нагадаємо, внаслідок обстрілу міста Авдіївка Донецької області росіянами та найманцями у суботу, 28 серпня 2021 року, було поранено українського військовослужбовця.

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