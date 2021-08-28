Обстріли Авдіївки: поранено військового, залізничне сполучення призупинено

Про це передає Еспресо.TV.

"У результаті обстрілу один військовослужбовець дістав проникне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я - задовільний", - зазначають в ОТУ "Схід".



Окрім того, Укрзалізниця вимушено обмежила рух поїздів поблизу станції "Авдіївка" через артилерійський обстріл із непідконтрольної Україні території.



Читайте також: Перед зустріччю з Байденом Зеленському нагадають вимоги народу України

Як повідомляється на сайті Укрзалізниці в суботу, з міркувань безпеки протягом найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій "Покровськ" і "Очеретине".

Так, поїзди №136 Київ - Авдіївка і №826 Дніпро - Авдіївка до 30 серпня включно курсуватимуть до станції "Покровськ". Пасажирів із Покровська до Авдіївки й назад доставлятимуть автобусами.

Рух приміських поїздів до 30 серпня обмежений до станції "Очеретине".

У компанії зазначили, що артобстріл розпочався вранці 28 серпня. Працівників станції "Авдіївка" та пасажирів евакуювали в укриття.

Постраждалих серед залізничників немає.

Нагадаємо, за сьогодні російські окупанти вже дві обстріляли Авдіївку.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb