Обстріли Авдіївки: поранено військового, залізничне сполучення призупинено
Внаслідок обстрілу міста Авдіївка Донецької області росіянами та найманцями у суботу, 28 серпня 2021 року, поранено українського військовослужбовця
Про це передає Еспресо.TV.
"У результаті обстрілу один військовослужбовець дістав проникне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я - задовільний", - зазначають в ОТУ "Схід".
Окрім того, Укрзалізниця вимушено обмежила рух поїздів поблизу станції "Авдіївка" через артилерійський обстріл із непідконтрольної Україні території.
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Як повідомляється на сайті Укрзалізниці в суботу, з міркувань безпеки протягом найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій "Покровськ" і "Очеретине".
Так, поїзди №136 Київ - Авдіївка і №826 Дніпро - Авдіївка до 30 серпня включно курсуватимуть до станції "Покровськ". Пасажирів із Покровська до Авдіївки й назад доставлятимуть автобусами.
Рух приміських поїздів до 30 серпня обмежений до станції "Очеретине".
У компанії зазначили, що артобстріл розпочався вранці 28 серпня. Працівників станції "Авдіївка" та пасажирів евакуювали в укриття.
Постраждалих серед залізничників немає.
- Нагадаємо, за сьогодні російські окупанти вже дві обстріляли Авдіївку.
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