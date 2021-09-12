Загострення на фронті: 12 вересня загинув український військовий
12 вересня на Донбасі внаслідок обстрілу російських окупантів загинув український військовий
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Від початку цієї доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Нью-Йорка противник обстріляв позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.
В напрямку Невельського збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі стрілецької зброї.
В районі населеного пункту Верхньоторецьке російські окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув.
На обстріли ворога українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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