Загострення на фронті: Один український військовий загинув, ще двоє - поранені
Впродовж доби, 7 серпня, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Протягом минулої доби, 7 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
У напрямку селища Піски російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з протитанкових ракетних комплексів.
Поблизу населеного пункту Шуми ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Невельського противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У напрямку Кримського російські окупанти обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Золотого-4 окупанти вели вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув. Ще двоє військових дістали поранення. Стан здоров’я одного воїна – важкий. Іншого – задовільний.
На обстріли збройних формувань Російської Федерації наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
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