Загострення у зоні ООС: на Донбасі продовжили обмеження руху потягів до 3 вересня

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Укрзалізниця продовжила обмеження руху потягів в Донецькій області.

Тому до 3 вересня включно:

потяг №136 Київ — Авдіївка курсуватиме до Покровська;

приміські потяги та потяг №826 Дніпро — Авдіївка курсуватимуть до станції Очеретине.

Пасажирів закликають уважно слухати оголошення на вокзалах і стежити за оновленням інформації.

Нагадаємо, що раніше рух поїздів у Донецькій області поблизу станції Авдіївка обмежили через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb