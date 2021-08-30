Загострення у зоні ООС: на Донбасі продовжили обмеження руху потягів до 3 вересня
Укрзалізниця через обстріли окупантів продовжила обмеження руху поїздів в Донецькій області до 3 вересня
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Укрзалізниця продовжила обмеження руху потягів в Донецькій області.
Тому до 3 вересня включно:
- потяг №136 Київ — Авдіївка курсуватиме до Покровська;
- приміські потяги та потяг №826 Дніпро — Авдіївка курсуватимуть до станції Очеретине.
Пасажирів закликають уважно слухати оголошення на вокзалах і стежити за оновленням інформації.
- Нагадаємо, що раніше рух поїздів у Донецькій області поблизу станції Авдіївка обмежили через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території.
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