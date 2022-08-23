Загроза позбавлення українців тепла взимку є, але буржуйками ми її не вирішимо, - нардеп Синютка

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Коли мер Львова видав черговий ролик про буржуйки для забезпечення тепла міста, то це звучить непрофесійно та піарно. Загроза позбавлення українців тепла взимку є, але цю загрозу сотнями або ж двома сотнями буржуйок ми не вирішимо. Якщо будуть завдаватися удари по теплових електростанціях, то потрібно готувати сильніші та серйозніші джерела теплопостачання, тому що допустити замерзання систем опалення неприпустимо, і це має зробити місцева влада. Але нині дуже важливо, щоб уряд централізовано виділив місцевим бюджетам та територіальним громадам цільові субвенції на підготовку до зими", - пояснив нардеп.



Олег Синютка зазначив, що у сьогоднішній ситуації місцеві органи влади точно не мають можливості закупити все у достатній кількості



"Якщо ворогом не будуть уражені природні родовища газу на Харківщині, Полтавщині та Заході України, то газу внутрішнього видобутку нам вистачить пройти зиму разом з тим газом, який зараз є у наших газосховищах. Але тут важливо готуватися до можливого ураження теплових електростанцій, тому ППО дуже потрібні, які можуть захистити великі міста від ударів по теплових об'єктах. Потрібно готуватися до збереження самої системи теплопостачання, щоб підтримувати температури у плюсових значеннях і такі можливості точно є, їх треба придбати, але це точно не буржуйки та не дрова", - підкреслив Синютка.

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