Таку думку нардеп висловив в етері Еспресо.



"Головний фактор підготовки до опалювального сезону – це не байки НАК "Нафтогаз", що треба закачувати 19 млрд кубометрів газу. Нам не потрібно стільки газу, повірте мені, у нас значно скоротилося споживання газу, тому що не всі підприємства працюють і багато українців виїхало з країни. І у нас по балансу газу українського видобутку повністю вистачає для підприємств "Теплокомуненерго" і для населення", - підкреслив Олексій Кучеренко.



Народний депутат зауважив, що ні про яке підвищення тарифів взагалі не йдеться, бо український газ держава може регулювати, тому собівартість нашого газу разом з рентабельністю максимум 4- 4,5 гривні.



"Буде працювати комісія з енергетики, яка доведе, що НАК "Нафтогаз" шантажує державу, уряд і президента. Вже зняли питання підвищення тарифів, бо це неможливо на сьогодні. Гарантую, що тарифи не будуть підвищуватися. Головне, щоб вистачило газу. Якщо газ не красти та не перепродавати, то українського видобутку вистачить для українців. Газ можна приховувати у сховищах, аби потім вимагати велику ціну. Зараз по балансу газу є величезне питання і Нафтогаз все робить, щоб не оприлюднювати цей баланс. А коли ми побачимо баланс газу, то відразу зрозуміємо, куди ж його можна дівати. Я думаю, красти та перепродавати, це моє переконання", - пояснив Кучеренко.

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