Україна готова замістити Європі до 6 млрд кубометрів російського газу, - Міненерго
Український експортний потенціал електроенергії для Європи здатний замістити 5-6 млрд куб. м російського газу
Про це повідомило Міністерство енергетики України.
За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, Україна попри війну змогла зберегти стабільну роботу енергетичної системи і забезпечити транзит газу у Європу. Тому Україна готова допомогти замістити російський газ для країн Європи вже цієї зими.
"Наші європейські партнери підтверджують вагомість допомоги України у стабільному енергопостачанні. Використання повною мірою нашого експортного потенціалу електроенергії – понад 1,5 ГВт – дозволить європейським державам замістити 5–6 млрд куб. м російського газу. Наші газові сховища – найбільші у Європі, і ми готові надати 12 млрд куб м для зберігання європейських стратегічних запасів газу", - зазначив Міністр.
Також міністр зазначив, що Україна щоденно відчуває фінансову, гуманітарну та енергетичну підтримку ЄС, і готова бути надійним партнером для європейських країн.
"Зміни енергетичного ландшафту Європи вже розпочалися, і я впевнений, що після перемоги Україна посяде гідне місце у новій енергетиці європейського регіону", - підсумував Герман Галущенко.
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