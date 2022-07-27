Про це повідомило Міністерство енергетики України.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, Україна попри війну змогла зберегти стабільну роботу енергетичної системи і забезпечити транзит газу у Європу. Тому Україна готова допомогти замістити російський газ для країн Європи вже цієї зими.

"Наші європейські партнери підтверджують вагомість допомоги України у стабільному енергопостачанні. Використання повною мірою нашого експортного потенціалу електроенергії – понад 1,5 ГВт – дозволить європейським державам замістити 5–6 млрд куб. м російського газу. Наші газові сховища – найбільші у Європі, і ми готові надати 12 млрд куб м для зберігання європейських стратегічних запасів газу", - зазначив Міністр.

Також міністр зазначив, що Україна щоденно відчуває фінансову, гуманітарну та енергетичну підтримку ЄС, і готова бути надійним партнером для європейських країн.

"Зміни енергетичного ландшафту Європи вже розпочалися, і я впевнений, що після перемоги Україна посяде гідне місце у новій енергетиці європейського регіону", - підсумував Герман Галущенко.

ЄС має бути готовим до перебоїв у постачанні російського газу.

Балтійські країни більше не будуть імпортувати російський природний газ.

Італія заявила про необхідність ліквідації залежності від РФ у сфері енергетики.