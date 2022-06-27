У Єврокомісії очікують на відчутні перебої поставок газу з Росії
Європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що ЄС має бути готовим до перебоїв у постачанні російського газу
Про це Сімсон заявила після засідання міністрів з питань енергетики держав ЄС, передає Reuters.
"З початку вторгнення Росії в Україну ми знали, що дуже серйозний перебій (у поставках газу, - ред) можливий, а тепер він видається імовірним. Ми зробили багато важливої роботи, щоб бути до цього готовими. Але настав час посилити зусилля", – зазначила вона.
На думку Сімсон, останні дії Росії прямовані на дестабілізацію енергетичного ринку, збільшення цін і недопущення створення запасів газу.
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що шанси, що країнам Європейського Союзу не вдасться заповнити газові сховища, є дуже малими.
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