Шанси, що нам не вдасться заповнити наші газові сховища, є дуже малими, - президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що шанси, що країнам Європейського Союзу не вдасться заповнити газові сховища, є дуже малими
Політична діячка поділилася деталями під час пресконференції, яка транслювалася в етері телеканалу "Еспресо".
"Зараз ми бачимо всі можливі способи заповнення наших сховищ. Говорячи про те, що нам не вдасться заповнити всі наші газові сховища, шанси є дуже малими. Адже країни-членкині Європейського Союзу або повністю, або частково відмовилися від російського газу", - зазначила фон дер Ляєн.
Політична діячка додала, що європейська спільнота почала працювати над пошуком альтернативних російському газу енергоносіїв завчасно.
"Ми розробляли всі наші перспективи не лише за останні 2 тижні, а фактично за цілий рік. Ми сподіваємося на краще, але готуємося до найгіршого. На початку року ми бачили загрози, які йшли від Росії, тому ми вже тоді прагнули розробляти санкції, а також працювали в рамках нашого енергетичного союзу з перспективи зменшення постачання російського газу", - зауважила Урсула фон дер Ляєн.
- 14 червня російська енергетична компанія оголосила, що зменшує поставки природного газу в Німеччину через "Північний потік - 1" на 40%. 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки. Прокачування газу знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40% потужностей.
- Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив , що рішення Газпрому скоротити постачання природного газу до Європи через газогін "Північний потік - 1" є політичним.
- 15 червня Газпром зменшує поставки газу також у Францію та Австрію.
- 23 червня, оператор ГТС України повідомив, що у червні Росія майже вдвічі скоротила постачання газу в Європу.
- Того ж дня віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс прокоментував, що вже 12 країн ЄС повідомили, що фіксують обмеження постачання газу з ЄС і частина з них оприлюднили декларації про "раннє попередження". Пізніше Франс Тіммерманс, єврокомісарка з питань енергії Кадрі Сімсон і міністр нафти і енергетики Норвегії Тер’є Аасланд домовилися про посилення співпраці у сфері енергетики.
- 24 червня Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європа повинна збільшити зусилля, аби прискорити набуття незалежності від російського імпорту викопного палива.
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