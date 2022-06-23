"Це частина стратегії з підриву нашої єдності": комісар ЄС прокоментував скорочення Росією поставок газу в 12 країн Євросоюзу
Дванадцять країн Європейського Союзу постраждали від скорочення поставок газу з Росії
Про це заявив у четвер глава ЄС з питань кліматичної політики Франс Тіммерманс, інформує CNN.
"Росія озброїла енергетику, і останніми днями ми бачили подальші перебої з газом. Все це є частиною російської стратегії підриву нашої єдності", - сказав Тіммерманс у Європарламенті.
Загалом дванадцять держав-членів зараз постраждали від одностороннього скорочення поставок з боку Росії : Литва, Болгарія, Польща, Німеччина, Фінляндія, Данія, Нідерланди, Італія, Франція, Австрія, Чехія та Словаччина.
"Десять держав-членів оприлюднили раннє попередження відповідно до регулювання безпеки поставок газу. Ризик повного збою газу зараз більш реальний, ніж будь-коли", – підкреслив він, додавши, що тому важливо прийняти регулювання зберігання газу разом з іншими заходами готовності.
Країни ЄС, які оприлюднили декларації про раннє попередження як запобіжний крок: Італія (26/02), Латвія (09/03), Хорватія (25/04), Німеччина (30/03), Австрія (30/03), Фінляндія (06/05), Естонія (18/05), Данія (20/06), Нідерланди (20/06) та Швеція (21/06).
Німеччина оголосила та повідомила Комісію ЄС, що вона переходить до кроку 2 регламенту ЄС щодо SОS, рівня "попередження", повідомив CNN представник Комісії ЄС.
"Завчасне попередження" є найнижчим рівнем сповіщення про кризові ситуації згідно з Регламентом ЄС щодо безпеки постачання газу, що прискорює вимоги щодо моніторингу та обміну інформацією у відповідній державі-члені. Відповідно до цього регламенту підприємства природного газу повинні щодня надавати технічну інформацію компетентному органу держави-члена.
- Нагадаємо 14 червня російська енергетична компанія оголосила, що зменшує поставки природного газу в Німеччину через "Північний потік - 1" на 40%. 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки. Прокачування газу знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40% потужностей.
- Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив , що рішення Газпрому скоротити постачання природного газу до Європи через газогін "Північний потік - 1" є політичним.
- Також 15 червня Eni SpA повідомила, що Газпром поінформував італійський енергетичний гігант про те, що він скоротить поставки приблизно на 15%. Причину скорочення компанія не назвала.
- 15 червня Газпром зменшує поставки газу також у Францію та Австрію
- Сьогодні, 23 червня, оператор ГТС України повідомив, що у червні Росія майже вдвічі скоротила постачання газу в Європу.
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