У червні Росія майже вдвічі скоротила постачання газу в Європу, - оператор ГТС України

Про це повідомляє гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

Газпром намагається завадити створенню достатніх запасів природного газу до настання опалювального сезону. Рівень заповнення газосховищ в ЄС динамічно зростав, що унеможливлювало маніпуляції зі створенням штучного дефіциту газу восени для здійснення політичного тиску. Відповідно, різке зниження обсягів експорту до ЄС у пізніші періоди не мало б ефекту на європейський газовий ринок. Тож нинішні коливання обсягів постачання мають політичний характер", - вважає Макогон.

Керівник ОГТСУ також припускає, що російська сторона не втрачає надії запустити "Північний потік-2".

Крім того, як зазначив Сергій Макогон, українська газотранспортна інфраструктура може покрити дефіцит транзитних обсягів газу до Європи. Адже Газпром щодня залишає невикористаними 60% уже заброньованих потужностей української ГТС.

Нагадаємо 14 червня російська енергетична компанія оголосила, що зменшує поставки природного газу в Німеччину через "Північний потік - 1" на 40%. 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки. Прокачування газу знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40% потужностей.

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив , що рішення Газпрому скоротити постачання природного газу до Європи через газогін "Північний потік - 1" є політичним.

Також 15 червня Eni SpA повідомила, що Газпром поінформував італійський енергетичний гігант про те, що він скоротить поставки приблизно на 15%. Причину скорочення компанія не назвала.

15 червня Газпром зменшує поставки газу також у Францію та Австрію

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