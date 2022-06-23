ЄС домовився з Норвегією про збільшення постачання газу

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Сторони домовилися про "посилення співпраці для забезпечення додаткових короткотермінових і довготермінових постачань газу з Норвегії, вирішення проблеми високих цін на енергоносії та розвитку довгострокової співпраці у сфері відновлюваної енергетики".

Зазначається, що Норвегія є найбільшим виробником нафти і газу в Європі, і на неї припадає близько чверті поставок газу до Європейського Союзу. Європейський енергетичний ринок є ключовим ринком збуту норвезьких енергоносіїв.

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ЄС також підкреслив, що за останні 50 років Норвегія зарекомендувала себе як надійного постачальника нафти і газу, а сторони мають спільний інтерес у забезпеченні впорядкованого функціонування ринку.

Конкретні умови щодо збільшення постачання газу з Норвегії до ЄС мають бути вирішені пізніше.

Нагадаємо 14 червня російська енергетична компанія оголосила, що зменшує поставки природного газу в Німеччину через "Північний потік - 1" на 40%. 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки. Прокачування газу знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40% потужностей.

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив , що рішення Газпрому скоротити постачання природного газу до Європи через газогін "Північний потік - 1" є політичним.

Також 15 червня Eni SpA повідомила, що Газпром поінформував італійський енергетичний гігант про те, що він скоротить поставки приблизно на 15%. Причину скорочення компанія не назвала.

15 червня Газпром зменшує поставки газу також у Францію та Австрію

Сьогодні, 23 червня, оператор ГТС України повідомив, що у червні Росія майже вдвічі скоротила постачання газу в Європу.

Також сьогодні глава ЄС з питань кліматичної політики Франс Тіммерманс прокоментував, що вже 12 країн ЄС повідомили, що фіксують обмеження постачання газу з ЄС і частина з них оприлюднили декларації про "раннє попередження".

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