Про це інформує Reuters.

"Усі разом ми дуже, дуже добре підготовлені до важкого виклику, пов’язаного з питанням імпорту викопного палива з Росії", – сказав Шольц журналістам.

За його словами, з цієї причини блок не тільки ввів санкції щодо російського вугілля та нафти на ранніх етапах, але також скоригував інфраструктуру таким чином, щоб європейські країни також могли імпортувати газ з інших країн.



"Ми маємо докласти ще більше зусиль. Звичайно, це призведе до значних викликів, але ми будемо підтримувати один одного", - сказав Шольц.

Шольц заявив, що Європейський Союз має змінити правила голосування з одностайності на кваліфіковану більшість, а тоді приймати нових членів у свої лави. Канцлер Німеччини також виступив за ширші інституційні реформи ЄС​.

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