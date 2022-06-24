ЄС має прискорити процес набуття незалежності від російського палива, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європа повинна збільшити зусилля, аби прискорити набуття незалежності від російського імпорту викопного палива
Про це інформує Reuters.
"Усі разом ми дуже, дуже добре підготовлені до важкого виклику, пов’язаного з питанням імпорту викопного палива з Росії", – сказав Шольц журналістам.
За його словами, з цієї причини блок не тільки ввів санкції щодо російського вугілля та нафти на ранніх етапах, але також скоригував інфраструктуру таким чином, щоб європейські країни також могли імпортувати газ з інших країн.
"Ми маємо докласти ще більше зусиль. Звичайно, це призведе до значних викликів, але ми будемо підтримувати один одного", - сказав Шольц.
- Шольц заявив, що Європейський Союз має змінити правила голосування з одностайності на кваліфіковану більшість, а тоді приймати нових членів у свої лави. Канцлер Німеччини також виступив за ширші інституційні реформи ЄС.
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