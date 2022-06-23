ЄС має змінити правила голосування в ключових питаннях, а потім приймати нових членів, - Шольц
Європейський Союз має змінити правила голосування з одностайності на кваліфіковану більшість, а тоді приймати нових членів у свої лави
Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Європейська правда.
Шольц заявив, що ЄС повинен бути "здатний приймати нових членів".
Для цього Євросоюз має змінити свої правила голосування з одностайності на кваліфіковану більшість, щоб окремі країни не блокували рішення. Зокрема, такі зміни потрібні в зовнішній політиці.
Канцлер Німеччини також виступив за ширші інституційні реформи ЄС.
- Нагадаємо, ЄС ухвалить рішення про надання Україні статусу кандидата на членство цього тижня.
- 22 червня Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, що сподівається на позитивне рішення щодо кандидатства України в ЄС. Також глава дипломатії ЄС розповів, що проінформував Кулебу про зустріч глав МЗС країн Євросоюзу, на якій обговорювалася російська агресія щодо України.
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