Про це сказав ​канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Європейська правда.

Шольц заявив, що ЄС повинен бути "здатний приймати нових членів".

​Для цього​ Євросоюз має змінити свої правила голосування з одностайності на кваліфіковану більшість, щоб окремі країни не блокували рішення. ​Зокрема, такі зміни потрібні в зовнішній політиці.​

Канцлер Німеччини також виступив за ширші інституційні реформи ЄС​.​

Нагадаємо, ЄС ухвалить рішення про надання Україні статусу кандидата на членство цього тижня.

22 червня Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, що сподівається на позитивне рішення щодо кандидатства України в ЄС. Також глава дипломатії ЄС розповів, що проінформував Кулебу про зустріч глав МЗС країн Євросоюзу, на якій обговорювалася російська агресія щодо України.

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