Боррель заявив Кулебі, що сподівається на позитивне рішення щодо кандидатства України в ЄС

Про це Боррель написав у Twitter.

"Сподіваємось на історичне рішення про статус кандидата в ЄС на Європейській раді пізніше цього тижня", - заявив Боррель за підсумками переговорів.

Також глава дипломатії ЄС розповів, що проінформував Кулебу про зустріч глав МЗС країн Євросоюзу, на якій обговорювалася російська агресія щодо України.

"ЄС продовжуватиме надавати непохитну підтримку Україні стільки, скільки потрібно", - наголосив Боррель.

20 червня глава МЗС Польщі Збігнев Рау заявив, що вважає кандидатство України в ЄС "вирішеною справою".

20 червня в ефірі Еспресо Жигімантас Павіліоніс, литовський дипломат, голова комітету з міжнародних справ сейму Литви зауважив з досвіду Литви, що, маючи кордон з країною, яка загрожує знищенням, не можна бути звичайною державою, потрібно стати найсильнішою.

17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Також такий статус надано і Молдові. Грузії надали лише "європейську перспективу". Остаточне рішення лідери європейських країн ухвалять на саміті 23-24 червня.

15 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна близька до статусу "кандидат в ЄС", як ніколи раніше.

13 червня заступниця очільниці Європейської комісії, єврокомісарка з питань цінностей і прозорості Вера Юрова висловила думку, що вступ України в ЄС повинен зайняти не десятиліття, а роки.

11 червня Єврокомісія прийняла рішення рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але висуне умови, пов'язані зі зміцненням судової реформи та антикорупційного законодавства.

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