Глава МЗС Польщі вважає кандидатство України в ЄС "вирішеною справою"
Збігнєв Рау заявив, що на засіданні Ради ЄС не було противників надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу
Про це очільник польського зовнішньополітичного відомства заявив після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.
"Відбулася дискусія щодо статусу кандидата для України, і в результаті зараз важко припустити, що Україні цього статусу не нададуть. Щодо цього дійсно була згода. Схоже, справа вже вирішена", - сказав Збігнев Рау після зустрічі у Люксембурзі.
"Ми не почули жодних заперечень на цій зустрічі", - констатував він.
- 20 червня в ефірі Еспресо Жигімантас Павіліоніс, литовський дипломат, голова комітету з міжнародних справ сейму Литви зауважив з досвіду Литви, що, маючи кордон з країною, яка загрожує знищенням, не можна бути звичайною державою, потрібно стати найсильнішою.
- 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Також такий статус надано і Молдові. Грузії надали лише "європейську перспективу". Остаточне рішення лідери європейських країн ухвалять на саміті 23-24 червня.
- 15 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна близька до статусу "кандидат в ЄС", як ніколи раніше.
- 13 червня заступниця очільниці Європейської комісії, єврокомісарка з питань цінностей і прозорості Вера Юрова висловила думку, що вступ України в ЄС повинен зайняти не десятиліття, а роки.
- 11 червня Єврокомісія прийняла рішення рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але висуне умови, пов'язані зі зміцненням судової реформи та антикорупційного законодавства.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.41
Купівля 34.41Продаж 35.22
-
EUR
Купівля 35.95Продаж 37.14
- Актуальне
- Важливе