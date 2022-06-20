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Глава МЗС Польщі вважає кандидатство України в ЄС "вирішеною справою"

20 червня, 2022 понедiлок
20:30
Світ Збігнєв Рау

Збігнєв Рау заявив, що на засіданні Ради ЄС не було противників надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу

Про це очільник польського зовнішньополітичного відомства заявив після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

"Відбулася дискусія щодо статусу кандидата для України, і в результаті зараз важко припустити, що Україні цього статусу не нададуть. Щодо цього дійсно була згода. Схоже, справа вже вирішена", - сказав Збігнев Рау після зустрічі у Люксембурзі.

"Ми не почули жодних заперечень на цій зустрічі", - констатував він.

  • 20 червня в ефірі Еспресо Жигімантас Павіліоніс, литовський дипломат, голова комітету з міжнародних справ сейму Литви зауважив з досвіду Литви, що, маючи кордон з країною, яка загрожує знищенням, не можна бути звичайною державою, потрібно стати найсильнішою.
  • 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Також такий статус надано і Молдові. Грузії надали лише "європейську перспективу". Остаточне рішення лідери європейських країн ухвалять на саміті 23-24 червня.
  • 15 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна близька до статусу "кандидат в ЄС", як ніколи раніше.
  • 13 червня заступниця очільниці Європейської комісії, єврокомісарка з питань цінностей і прозорості Вера Юрова висловила думку, що вступ України в ЄС повинен зайняти не десятиліття, а роки.
  • 11 червня Єврокомісія прийняла рішення рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але висуне умови, пов'язані зі зміцненням судової реформи та антикорупційного законодавства.

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Новини
кандидат
Єврокомісія
євроінтеграція
Збіґнєв Рау
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