Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

За словами президента, Україна зробила все можливе, щоб отримати статус "кандидата в ЄС".

"Вдень був спеціальний саміт з лідерами Західних Балкан – у Київ приїжджали премʼєр-міністри Чорногорії та Албанії, а по відеозвʼязку був Премʼєр-міністр Північної Македонії. Україна отримала вагоме рішення про підтримку й цими державами статусу кандидата в члени ЄС для нас – три держави ухвалили таку спільну заяву. Фактично на сьогодні ми вже настільки наблизилися до отримання цього статусу, як не можна було й мріяти ще навіть декілька років тому. Україна зробила все, що тільки можна було, щоб отримати кандидатство. І сьогодні у зверненні до парламенту Чехії я підкреслив, що відповідь нам щодо кандидатства – це буде відповідь ЄС не тільки Україні, а й самому собі – своєму майбутньому, майбутньому ЄС", - йдеться у зверненні президента України.

Володимир Зеленський також відзначив, що РФ продовжує газовий тиск на Європу.

"Звичайно, російська держава не була б собою, якби просто спокійно спостерігала за нашими зовнішньополітичними успіхами. Знову посилюють газовий тиск на Європу. Знову посилюють обстріли українських позицій і мирних міст. Сьогодні били по Миколаєву, сьогодні били по громадах Дніпропетровської області, сьогодні били на Харківщині. Російські пропагандисти стали активніше вкидати фейки, щоб спровокувати зневіру в Україні. Але не вірю, що хоча б якийсь із цих фейків здатен спрацювати", - сказав президент Володимир Зеленський.

Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції України Стефанішина заявила, що три країни не готові підтримати статус кандидата в члени ЄС для України.

Уряд Нідерландів визначиться щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу після висновку Єврокомісії. Данія ухвалить рішення щодо надання Україні статусу кандидата в Євросоюзі після отримання висновку Єврокомісії. Австрія чекає висновку Єврокомісії, щоб визначитись з позицією щодо статусу країни-кандидата в ЄС для України.

14 червня президент Володимир Зеленський закликав Данію підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

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