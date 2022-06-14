Про це сказав президент Володимир Зеленський під час онлайн пресконференції для представників ЗМІ Данії, передає пресслужба ОП.

"Є один фактор, який дуже важливий, де Данія гратиме одну з ключових ролей. Це - кандидатство на члени Європейського Союзу. Тут я дуже хотів би, щоб Данія була б такою ж потужною і об’єднаною з іншими європейськими державами", – зазначив Зеленський.

Він визнав, що в Данії панує скепсис щодо надання Україні кандидатського статусу.

"Те, що виглядає в Європі технічно - це, наприклад, кандидатство, тому що до членства в ЄС ще треба пройти шлях – в Україні виглядає по-іншому. Для нас це один із факторів міцності нашої держави, мотивації нашого народу, нашої армії. А отже, один із ключових факторів об’єднання нашого народу проти агресії Росії", – наголосив він.

На думку Зеленського, Данія, у якої є питання стосовно антикорупційної інфраструктури, має неповну інформацію про реальний стан справ.

"Такої розвинутої антикорупційної інфраструктури, яка працює під час війни й (працювала - ред.) до війни, як в Україні, думаю, немає в багатьох країнах ЄС", - сказав він.

Він додав, що продовжують роботу НАБУ, НАЗК і ВАКС попри спробу заблокувати повноваження деяких із них через рішення Конституційного Суду.

"Але все, що ми робили стосовно антикорупційної структури, в судовій реформі, не пов’язано зі вступом в ЄС, а це для себе, для України. Ми хочемо, щоб Україна була швидкою, сучасною, без будь-якої бюрократії", - наголосив він.

"Вважаю, що оскільки Україна бореться й захищає спільні з Європейським Союзом цінності, то вона повинна бути як мінімум кандидатом в члени ЄС. Україна давно заслужила бути членом ЄС, але є деякий порядок дій", – підсумував президент.

Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції України Стефанішина заявила, що три країни не готові підтримати статус кандидата в члени ЄС для України.

Уряд Нідерландів визначиться щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу після висновку Єврокомісії. Данія ухвалить рішення щодо надання Україні статусу кандидата в Євросоюзі після отримання висновку Єврокомісії. Австрія чекає висновку Єврокомісії, щоб визначитись з позицією щодо статусу країни-кандидата в ЄС для України.