Не бійтеся реформ, ви станете дуже сильними, - литовський дипломат Павіліоніс
Жигімантас Павіліоніс, литовський дипломат, голова комітету з міжнародних справ сейму Литви зауважив з досвіду Литви, що маючи кордон з країною, яка загрожує знищенням, не можна бути звичайною державою, потрібно стати найсильнішою
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Якби я був українцем, то не спрощував би умови від ЄС. Ви побачите самі, коли почнете перемовини з Євросоюзом і будете робити реформи у кожному кутку України, не буде каменю, який би ви не перевернули, й це буде на благо вашій державі", – зазначив литовський політик.
Жигімантас Павіліоніс нагадав: коли Литва починала переговори з ЄС і робила серйозні реформи, то литовська економіка почала зростати на 10% за рік, тоді литовців називали "балтійськими тиграми". Литовська економіка зараз дуже сильна, хоча сама країна маленька, але працьовита.
"Не бійтеся реформ, використовуйте кожний день цих переговорів та реформ, аби стати найкращою державою у Європі та щоб Росії, яка піде у путінський нужник, було дуже неприємно дивитися, як ви стаєте швейцарцами або французами у Європі. У вас дуже сильні люди. Ми знаємо зі свого досвіду: коли у тебе поряд кордон, який загрожує знищенням, то не можна бути звичайною країною, а потрібно стати найсильнішою. Ви станете Ізраїлем, Південною Кореєю, Фінляндією – ви станете найсильнішою, тому що звичайною ви не можете бути, й це буде на зло Росії. І це ви доведете кожним днем реформ і вступом до ЄС", – зауважив литовський дипломат.
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