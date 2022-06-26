Прем'єр Італії заявив про неможливість повернення до енергетичної залежності від РФ
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив про необхідність ліквідації залежності від РФ у сфері енергетики
Про це він сказав на саміті G7, передає УНІАН.
"Навіть коли ціни на енергію впадуть, немислимо повернутися до тієї ж залежності від Росії, яка існувала раніше. Необхідно працювати над тим, щоб повністю усунути цю динаміку", - сказав Драгі.
Він також вважає необхідним введення обмеження цін на імпорт російських енергоресурсів.
"Це має геополітичні, а також економічні та соціальні цілі", - зазначив прем'єр Італії.
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Президент США Джо Байден після першого дня саміту Великої сімки повідомив про виклики над якими працюють світові лідери. Він зазначив, що країни домовились про партнерство із залученням $200 млрд.
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