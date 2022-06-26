Це 600 млрд доларів до 2027 року. Байден розповів про проєкти, над якими працюють лідери G7
Президент США Джо Байден після першого дня саміту "Великої сімки" повідомив про виклики над якими працюють світові лідери. Він зазначив, що країни домовились про партнерство із залученням 200 млрд доларів
Байден розповів про це під час пресконференції, яку транслював Голос Америки.
"Сьогодні ми офіційно започаткували партнерство світової інфраструктури, інвестицій. У нас є десятки проєктів, які ми вже втілюємо в світі і я дуже пишаюся, що ми мобілізуємо 200 млрд доларів на це партнерство. І зараз у "Великій сімці" ми беремо на себе це зобов'язання, тому що саме ці країни можуть найбільше вплинути на світ. Ми можемо колективно мобілізувати 600 млрд доларів до 27 року", - сказав Байден.
За його словами, ці інвестиції є важливими для світової стабільності, сфери охорони здоров'я, безпеки, для цифрових зв'язків, гендерної рівності, клімату та енергобезпеки.
"Рік тому ми домовилися, що країни G7 збільшать фінансування для якісної інфраструктури. Для того, щоб фінансувати країни з середнім доходом і це стосується всіх країн, які тут представлені, а саме будівництво на основі найкращих практик. Це партнерство, прозорість, захист екології, захист праці. Це найкращі варіанти для світу. Для того, щоб покращити інфраструктуру і покращувати свої життя", - додав він.
- Вранці 26 червня Президент США прибув до Мюнхена, де 26-28 червня відбуватиметься саміт країн "Великої сімки".
- Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін розраховував, що після вторгнення РФ в Україну НАТО та "Велика сімка" розпадуться.
- Президент США назвав ракетний удар, якого Росія 26 червня завдала по Києву, варварством.
- Також Байден сказав, що світові доведеться більше інвестувати в альтернативну енергетику, оскільки повномасштабна війна Росії проти України відобразилася не енергоринках.
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