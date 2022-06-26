Жорстока війна Росії проти України вплинула на енергоринки, - Байден
Світові доведеться більше інвестувати в альтернативну енергетику, оскільки повномасштабна війна Росії проти України відобразилася не енергоринках
Про це повідомив президент США Джо Байден під час прес-брифінгу в ході саміту G7 в Німеччині.
"Увесь світ відчуває вплив жортсокої війни Росії проти України, і це також вплинуло на наші енергоринки. Нам потрібно інвестувати в проекти чистої енергетики, забезпечити, щоб інфраструктура змогла витримати зміни клімати", – сказав американський президент.
Крім того, слід розбудовувати залізниці і порти для збільшення їхньої пропускної потужності.
Зокрема, США імпортують в Румунію технології для побудови першого невеликого мобільного реактора, який зможе доставляти енергоресурси до Європи додав Байден.
За його словами, США готові бути провідним гравцем у цьому напрямку.
"Це не допомога, не благодійність, а інвестиції", – зазначив президент США.
- Нагадаємо, G7 має відреагувати на удари по житловим будинкам у Києві посиленням санкційного тиску, вважає ОП.
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