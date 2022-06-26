Про це повідомив президент США Джо Байден під час прес-брифінгу в ході саміту G7 в Німеччині.

"Увесь світ відчуває вплив жортсокої війни Росії проти України, і це також вплинуло на наші енергоринки. Нам потрібно інвестувати в проекти чистої енергетики, забезпечити, щоб інфраструктура змогла витримати зміни клімати", – сказав американський президент.

Крім того, слід розбудовувати залізниці і порти для збільшення їхньої пропускної потужності.

Зокрема, США імпортують в Румунію технології для побудови першого невеликого мобільного реактора, який зможе доставляти енергоресурси до Європи додав Байден.

За його словами, США готові бути провідним гравцем у цьому напрямку.

"Це не допомога, не благодійність, а інвестиції", – зазначив президент США.

Нагадаємо, G7 має відреагувати на удари по житловим будинкам у Києві посиленням санкційного тиску, вважає ОП.

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