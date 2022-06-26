Байден прибув до Мюнхена, де стартує саміт G7
Президент США Джо Байден прибув до Мюнхена, де 26-28 червня відбуватиметься саміт країн "Великої сімки"
Про це повідомляє Голос Америки.
Байден у ніч проти 26 червня прилетів з Вашингтона до Мюнхена, а потім гелікоптером прибув до місця проведення саміту G7 - замку Ельмау. Перші переговори президента США під час триденного перебування в Європі відбудуться 26 червня з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Лідери країн G7 – США, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії – зустрінуться у баварських Альпах. До них також приєднаються керівники Аргентини, Індії, Індонезії, Сенегалу та ПАР.
Під час саміту пройде сім робочих засідань, на яких обговорюватимуться такі теми як світова економіка, партнерства для країн, що розвиваються, зовнішня та безпекова політики, сталий розвиток, продовольча безпека, багатосторонні відносини та цифрові технології.
Під час одного із засідань до лідерів дистанційно приєднається президент України Володимир Зеленський.
- 25 травня повідомлялося, що Джо Байден та інші лідери країн G7 погодили заборону на імпорт золота з Росії.
- 26 червня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що на самітах G7 та НАТО вимагатиме від Франції та Німеччини виділити більше зброї Україні.
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