Про це інформує британський вебсайт новин Independent.

Офіційний речник Бориса Джонсона доповів, що прем’єр-міністр кине виклик своїм колегам-лідерам з Франції та Німеччини: "Про це запитуватиме прем’єр-міністр на саміті G7 та НАТО, заохочуючи своїх колег-лідерів збільшити свою економічну, військову та політичну підтримку України".

Також уряд Британії готовий надати Україні ще 429 мільйонів фунтів стерлінгів, а це $525 млн, у вигляді кредитних гарантій, аби розвіяти побоювання, що до осені може закінчитися фінансування.

25 червня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що серед принципових питань, які б він розглядав як причину своєї відставки, могла б стати поразка у підтримці України.

24 червня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав західних союзників допомогти українцям із "стратегічною витривалістю". Він застеріг від пошуку "поганого миру" з Росією і повторив своє занепокоєння тим, що зараз у світі настало багато втоми від України. Джонсон попередив, що такий сценарій стане катастрофою, яка, ймовірно, надасть сміливості президенту Росії Путіну і завдасть світові додаткових економічних збитків.

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