Джонсон вимагатиме від Франції та Німеччини більше зброї для України
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що на самітах G7 та НАТО вимагатиме від Франції та Німеччини виділити більше зброї Україні
Про це інформує британський вебсайт новин Independent.
Офіційний речник Бориса Джонсона доповів, що прем’єр-міністр кине виклик своїм колегам-лідерам з Франції та Німеччини: "Про це запитуватиме прем’єр-міністр на саміті G7 та НАТО, заохочуючи своїх колег-лідерів збільшити свою економічну, військову та політичну підтримку України".
Також уряд Британії готовий надати Україні ще 429 мільйонів фунтів стерлінгів, а це $525 млн, у вигляді кредитних гарантій, аби розвіяти побоювання, що до осені може закінчитися фінансування.
- 25 червня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що серед принципових питань, які б він розглядав як причину своєї відставки, могла б стати поразка у підтримці України.
- 24 червня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав західних союзників допомогти українцям із "стратегічною витривалістю". Він застеріг від пошуку "поганого миру" з Росією і повторив своє занепокоєння тим, що зараз у світі настало багато втоми від України. Джонсон попередив, що такий сценарій стане катастрофою, яка, ймовірно, надасть сміливості президенту Росії Путіну і завдасть світові додаткових економічних збитків.
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