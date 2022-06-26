Про це повідомляє Reuters.

Відповідну заяву Байден зробив під час саміту G7 у Німеччині перед журналістами, коментуючи черговий обстріл росіянами столиці України

"Це ще один прояв їхнього варварства", - сказав Байден.

Лідери країн G7 – США, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії – зустрінуться у баварських Альпах.

Під час саміту пройде сім робочих засідань, на яких обговорюватимуться такі теми як світова економіка, партнерства для країн, що розвиваються, зовнішня та безпекова політики, сталий розвиток, продовольча безпека, багатосторонні відносини та цифрові технології.

Під час одного із засідань до лідерів дистанційно приєднається президент України Володимир Зеленський.

Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи, постраждали щонайменше чотири людини. Зокрема, рятувальники дістали з-під завалів семирічну дитину. Лікарі прооперували дівчинку та повідомили, що вона перебуває у стабільному стані.

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