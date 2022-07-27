Низький тариф на газ - це міф, - голова ради громадського контролю НАБУ

Про це в ефірі Еспресо заявив радник з питань антикорупційної політики Демсокири та голова ради громадського контролю НАБУ Марк Савчук.

"Низький тариф на газ - це міф, бо його не існує. Якби він був дійсно низьким - то ви платите ціну на газ, яку кажуть і все. Факт полягає в тому, що Нафтогаз приходить до держави і просить гроші через те, що купує дорогий газ і реалізовує його по суттєво нижчій ціні - виникає збиток. Ці гроші - це наші з вами податки, держава потім бере ці гроші і передає їх Нафтогазу, щоб покрити різницю в тарифах. Виникає логічне питання - чи заплатили ви низький тариф за газ. Відповідь - звичайно, ні, ви заплатили ринкову ціну", - сказав він.

За його словами, різницю між намальованим та ринковим тарифом люди платять через бюджет в держкомпанію.

"Моя позиція завжди полягала в тому, що тарифи завжди мають бути лише ринкові. Це краще, тому що система так працює ефективніше, якщо у вас багато компаній, які конкурують за продаж газу, у вас буде конкуренція", - додав Савчук.

Експерт наголосив - коли на ринку є конкуренція, там менше корупції.

"Виникає питання - що робити бідним людям, які не можуть заплатити? Багато сімей не зможуть заплатити, якщо тарифи будуть в 3-4 рази вище. Людям потрібно давати адресні субсидії. І так, і так держава втратить гроші, але через субсидіювання Нафтогазу вона втратить більше, тому що це спонсорування корупційної системи", - підсумував Савчук.