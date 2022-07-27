Низький тариф на газ - це міф, - голова ради громадського контролю НАБУ
Люди все одно платять ринкову ціну за газ через податки, бо уряд дає гроші Нафтогазу, щоб перекрити різницю між фіксованим тарифом для населення та ціною на закупівлю блакитного газу
Про це в ефірі Еспресо заявив радник з питань антикорупційної політики Демсокири та голова ради громадського контролю НАБУ Марк Савчук.
"Низький тариф на газ - це міф, бо його не існує. Якби він був дійсно низьким - то ви платите ціну на газ, яку кажуть і все. Факт полягає в тому, що Нафтогаз приходить до держави і просить гроші через те, що купує дорогий газ і реалізовує його по суттєво нижчій ціні - виникає збиток. Ці гроші - це наші з вами податки, держава потім бере ці гроші і передає їх Нафтогазу, щоб покрити різницю в тарифах. Виникає логічне питання - чи заплатили ви низький тариф за газ. Відповідь - звичайно, ні, ви заплатили ринкову ціну", - сказав він.
За його словами, різницю між намальованим та ринковим тарифом люди платять через бюджет в держкомпанію.
"Моя позиція завжди полягала в тому, що тарифи завжди мають бути лише ринкові. Це краще, тому що система так працює ефективніше, якщо у вас багато компаній, які конкурують за продаж газу, у вас буде конкуренція", - додав Савчук.
Експерт наголосив - коли на ринку є конкуренція, там менше корупції.
"Виникає питання - що робити бідним людям, які не можуть заплатити? Багато сімей не зможуть заплатити, якщо тарифи будуть в 3-4 рази вище. Людям потрібно давати адресні субсидії. І так, і так держава втратить гроші, але через субсидіювання Нафтогазу вона втратить більше, тому що це спонсорування корупційної системи", - підсумував Савчук.
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