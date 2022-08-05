Готовність до опалювального сезону становить майже 60%, - Шмигаль після візиту на Черкащину та Київщину

Про це повідомила пресслужба Кабміну, передає Еспресо.TV.

"Днями провели нараду з цього питання з головами обласних військових адміністрацій. Робота з підготовки йде щоденна. Стан готовності до опалювального сезону майже 60%. Стан готовності житлових будинків до опалювального сезону 56%, мереж – 57%, об'єктів теплопостачання – 58%. Вже 141 об'єкт теплопостачання відремонтовано. Дві ТЕЦ, які зазнали пошкоджень від обстрілів, вже відновлено. Створюється резервний запас обладнання на випадок пошкодження інфраструктури в опалювальний сезон. На ці потреби уряд виділив 1,4 млрд грн", - сказав Шмигаль.

Прем'єр також розповів про підготовку до опалювального сезону на підприємствах Центренерго.

"Вчора разом із міністром енергетики відвідали одне з енергогенеруючих підприємств державного "Центренерго". Підготовчі роботи до опалювального сезону там ведуться. Один із ключових аспектів підготовки - це накопичення енергоресурсів. 1,8 млн тонн вугілля вже є. На початок опалювального сезону має бути 2,5 млн тонн. Прошу міністра енергетики Германа Галущенка тримати це питання на особистому контролі", - сказав Шмигаль.

Очільник уряду зазначив, що у газові сховища наразі закачано 12,1 млрд кубометрів палива з запланованих 19 млрд кубів.

"План міністерства енергетики – 19 млрд куб. м на опалювальний сезон. Такий план передбачає можливість використання 2,6 млрд кубічних метрів газу для потреб ТЕС і ТЕЦ у разі реалізації різноманітних військових ризиків. Тобто, враховуємо всі можливі сценарії, аби ніхто з українців не залишився взимку без тепла. Енергетична система працювала і працює стабільно. Експорт електроенергії в Європу продовжується, що дає змогу, зокрема, не підвищувати тарифи для населення", - сказав Шмигаль.

Раніше Шмигаль повідомив, що на підготовку опалювального сезону спрямують 1 млрд євро із виділених Європейським інвестиційним банком 1,6 млрд євро.

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