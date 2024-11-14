Уряд Німеччини має дані про 10 громадян, які загинули на війні РФ проти України

Про це, як пише "Німецька хвиля" в уряді ФРН повідомили у відповідь на запит депутата Бундестагу від лівопопулістської партії "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ) Андрея Гунко.

Відповідь на цей запит у четвер, 14 листопада, оприлюднили в онлайн-версії німецької газети Frankfurter Rundschau.

Коментуючи цю інформацію, Гунько заявив виданню, що "федеральний уряд має подбати про те, щоб громадяни Німеччини не брали участі у війні в Україні". Він закликав німецьку владу докласти зусиль задля початку переговорів про припинення вогню в Україні, щоб "більше не гинули люди, включно з німцями".

Як зазначає "Німецька хвиля", ССВ є однією з пропутінських сил у Німеччині. Лівопопулістську партію створили на початку 2024 року, серед її основних вимог – домогтися початку переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним, який розв'язав війну проти України. При цьому політики ССВ вважають, що українська влада заради досягнення миру має відмовитися від окупованих Росією територій. Також ССВ виступає проти військової допомоги Україні. Очільниця партії не раз заявляла про свої симпатії до Росії.