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РФ обвалиться дуже швидко без ядерних загроз та ескалації конфлікту, - політик Рибачук

Тетяна Нижник
13 листопада, 2024 середа
22:32
Світ путін літак

Голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій, політик, громадський діяч, Віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук розповів, як Трамп планує обвалити економіку Росії

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Про це він повідомив в етері "Еспресо".

"Для нас, українців, дуже важливо, щоб Росія не вислизнула з-під санкцій. Якщо ж РФ вимагатиме зняття санкцій, Трамп має дуже ефективну зброю - нафту. Йому не потрібно лякати ядерною зброєю. Трамп зібрав у своїй резиденції десяток мультимільярдерів, про що була інформація в західних ЗМІ. Він просив їх не скупитися і дати по мільярду на кампанію, обіцяючи величезні прибутки. Зараз якщо Трамп захоче, а він захоче, то РФ дуже швидко відчує, що ціни на нафту знизяться. Для РФ 50 - вже критично, а Саудівська Аравія може знизити до 20 доларів, а деякі країни навіть ще меншу собівартість запропонують. Це може викинути Росію з ринку, що стане серйозним аргументом для Трампа, адже 75% російського бюджету складає експорт нафти", - зазначив Рибачук.

Тоді РФ обвалиться дуже швидко, без ядерних загроз чи ескалації конфлікту, просто, і ефективно економічно. Це частина програми Трампа, додав політик.

"Адміністрація Байдена підтримує зелену політику, регулювання, перекриття будівництва газопроводів і нафтопроводів, заборону та зупинку буріння. А Трамп, навпаки, використовує гасло "drill baby drill" (бури, дитинко, бури) і обіцяє зробити Америку лідером у видобутку газу та нафти. Європейці вже стоять у черзі за американським зрідженим газом. А Саудівська Аравія раніше не хотіла збільшувати видобуток, щоб не підігрувати Байдену", - резюмував він.

  • 13 листопада Трамп оголосив низку майбутніх призначень своєї команди. Зокрема розповів, кого призначить на посади очільників міністерства внутрішньої безпеки США, міноборони та Центрального розвідувального управління.
  • 13 листопада стало відомо, що переможець президентських виборів у США Дональд Трамп незабаром призначить спеціального представника, який очолить переговори про припинення війни в Україні.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Путін
нафта
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Економіка
допомога США Україні
Світ про Україну
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