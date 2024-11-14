Ліга націй: розклад усіх матчів і трансляцій 14 листопада
У четвер, 14 листопада, будуть зіграні 8 матчів 5-го туру Ліги націй: Франція - Ізраїль, Бельгія - Італія та інші
Про це повідомляє сайт УЄФА.
Трансляції усіх матчів Ліги націй доступні на медіасервісі Megogo.
Ліга націй
5-й тур
14 листопада
Ліга A
Група 2
21:45 Франція - Ізраїль
21:45 Бельгія - Італія
Ліга B
Група 2
21:45 Ірландія - Фінляндія
21:45 Греція - Англія
Група 3
17:00 Казахстан - Австрія
21:45 Словенія - Норвегія
Ліга C
Група 4
19:00 Вірменія - Фарерські острови
21:45 Північна Македонія - Латвія
Як Україна виступає у Лізі націй
Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.
У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.
Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.
Перед двома завершальними турами Україна з 4 очками посідає в турнірній таблиці останнє місце. Чехія має 7 пунктів та лідирує. У Грузії та Албанії по 6 балів.
У вирішальних іграх команда Реброва зустрінеться 16 листопада в Батумі з Грузією та 19 листопада в Тирані з Албанією.
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