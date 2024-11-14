Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Проводити другий Саміт миру вже немає потреби": політолог Шлінчак назвав причину
Ексклюзив

"Проводити другий Саміт миру вже немає потреби": політолог Шлінчак назвав причину

Віталій Бесараб
14 листопада, 2024 четвер
21:32
Війна з Росією Саміт миру

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що після обрання Трампа президентом США, сьогодні проведення другого Саміту миру є недоцільним

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Гадаю, що команді Офісу президента слід вже зараз переформатувати стратегічні плани й бачення України. Тоді презентувати їх всередині країни та для наших партнерів. Оскільки, очевидно, що після обрання Дональда Трампа новим президентом США, такий апгрейд просто необхідний. Бо насправді вже немає сумнівів в тому, проводити другий Саміт миру просто недоцільно. Цей саміт вже ні до чого не призведе", - пояснив Шлінчак.

Політолог зауважив, що сьогодні чимало питань щодо підтримки України є не врегульованими. Саме тому, як зауважив Шлінчак, Україна має змінювати стратегічні плани.

"Також виникає чимало питань щодо того, як буде проводитись засідання групи "Рамштайн". Наступне засідання в листопаді має пройти за очільництва президента Байдена. І чи будуть ухвалені на цьому засіданні рішення про постачання зброї, на яку Україна розраховує, не зрозуміло. Тому, очевидно, що до Плану перемоги слід вже зараз додавати нашу домашню роботу. Те, що ми маємо зробити, щоб встояти перед російською агресією", - додав він.

Що відомо про другий Саміт миру

Україна прагнула провести другий Глобальний саміт миру в листопаді 2024 року до президентських виборів у США. Проте згодом стало відомо, що другий Саміт миру у листопаді не відбудеться, "але все для його підготовки вже має бути готово".

Наприкінці липня Володимир Зеленський заявив, що до завершення листопада 2024 року буде готовий мирний план, якому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України.

У жовтні президент України припустив, що якщо країни Глобального Півдня запросять російського диктатора Володимира Путін на другий Саміт миру, той не захоче брати участь. 

Зеленський також вважає, що індійський прем'єр Нарендра Моді міг би допомогти організувати другий Саміт миру в Індії.

30 жовтня прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Україна готує план із трьох пунктів, який представлять на другому Саміті миру.

31 жовтня Офіс президента повідомив, що Україна почне формувати пропозиції до другого Саміту миру після тематичної конференції в Канаді щодо четвертого пункту Формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб".

8 листопада речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що передумовою проведення другого Саміту миру є створення спільної основи для мирної угоди, що відображатиме позицію світової спільноти
 

Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Джо Байден
Дональд Трамп
Читайте також:
Савченко, Безугла
Автор Світлана Кравченко
13 листопада, 2024 середа
Безугла та Савченко звернулися до СБУ одна щодо одної: чого вимагають
Автор Юрій Богданов
13 листопада, 2024 середа
"Мир у січні" нереальний
Україна росія війна
Автор Юрій Мартинович
13 листопада, 2024 середа
Мирна угода в обмін на що: які сценарії завершення війни розглядає Дональд Трамп. Пояснюємо
  • USD 41.14
    Купівля 41.14
    Продаж 41.62
  • EUR
    Купівля 43.44
    Продаж 44.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
14 листопада
22:11
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила БПЛА по території України: під атакою Одеса й район, працюють сили ППО
21:50
Україна прапор
Опитування IRI: в перемогу України над Росією вірять 88% респондентів
21:22
Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам та міністр оборони України Рустем Умєров
Умєров у Норвегії зустрівся з очільником міноборони Грамом: обговорили посилення ППО та підготовку військових
21:13
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росіяни активізувались на ще одному напрямку фронту, українські радіостанції закуповують для потреб ВПС США та чому Україна повинна мати власний супутник. Колонка Сергія Згурця
21:09
Ексклюзив
Дональд Трамп
Після перемоги Трампа ситуація не виглядає позитивно для Путіна, - військовий експерт Самусь
21:04
Оновлено
Майк Меньян і Тео Ернандес, збірна Франції, Євро-2024
Ліга націй: Вірменія поступилася Фарерським островам, результати та розклад інших матчів 14 листопада
20:59
Шуфрич суд
Суд продовжив запобіжний захід нардепу Шуфричу
20:43
Володимир Зеленський
Культура, безпека й енергетика: Зеленський розповів про роботу над внутрішнім Планом стійкості України
20:38
Марк Рютте
Серед пріоритетів – Україна. Рютте розповів, про які питання мають домовитися лідери НАТО до саміту в Гаазі
20:19
Пресреліз
Форум Віа Карпатія
Via Carpatia 2024: як пройшов міжнародний Форум
20:18
нафтовий танкер
ЄС до кінця року запровадить новий пакет санкцій проти "тіньового флоту" РФ, - Bloomberg
20:00
OPINION
Немає золота в Сірих Горах
19:59
Оновлено
Україна ЄС
Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро
19:42
Окупанти, ЗАЕС
У МЗС Росії заявили, що місія спостерігачів МАГАТЕ на окупованій ЗАЕС може завершитись у будь-який момент
19:39
Херсонська область
Росіяни вдарили по Садовому на Херсонщині: троє поранених
19:31
Огляд
Дональд Трамп
Кадрові призначення Трампа: хто працюватиме в адміністрації нового президента США
19:24
Twitter, X, Ілон Маск
Одна з найпопулярніших газет Іспанії заявила про вихід з соцмережі X
19:23
військовий квиток, мобілізація
В оборонному комітеті ВР розповіли, чи можна відмовитися від мобілізації через ТЦК на користь рекрутингу
19:22
Ексклюзив
Дональд Трамп
Анонсовані Трампом призначення можуть виглядати скандально: політексперт про Тулсі Габбард, яка робила проросійські заяви
19:18
Анімація Міць
Нескорені українські міста: прем’єра анімаційних фільмів про Ізюм та Бахмут
18:55
Артем Довбик (праворуч), Україна - Грузія
Стало відомо, чи зіграє Довбик у вирішальних матчах Ліги націй
18:54
політв'язні поневолених народів РФ
"Політичні в'язні поневолених народів РФ": у Києві презентували правозахисний проєкт
18:41
Дональд Трамп та Ілон Маск
"Поводиться як співпрезидент": оточення Трампа незадоволене надмірною присутністю Маска, - NBC
18:39
Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: поранено жінку
18:32
МВФ
Україна розраховує отримати транш від МВФ у розмірі $1,1 млрд наприкінці грудня
18:19
Оновлено
музей історії
Мінкульт розкритикував плани Києва збудувати підземний паркінг на Старокиївській горі: у КМДА заявили, що будують протирадіаційне укриття
18:18
Ексклюзив
Радянські бронетранспортери БТР-152 і танк Т-55 на мосту Яна Сверми в Празі
У Defense Express пояснили, навіщо армія РФ взяла у "Мосфільму" 28 танків Т-55
18:04
OPINION
Доходи українців зростають. Та невже?
17:56
В Україні оголосили підозру пропагандистці, яка співпрацює з ворогом в окупованому Маріуполі
17:44
Оновлено
Андрій Одарченко
Нардепа Одарченка засудили до 8 років позбавлення волі. НАБУ просить Інтерпол оголосити його в розшук
17:25
Єврокомісія оштрафувала Meta на €797 млн за порушення антимонопольних правил
17:21
Вивісив над Луганською ОДА прапор РФ у 2014 році: СБУ оголосила підозру полоненому зраднику
17:08
У Слов'янську під ворожий обстріл потрапив екіпаж патрульних: поранено поліцейського
17:07
"Не обовʼязково білий": продюсери фільмів про Бонда назвали вимоги до актора на роль нового агента 007
17:05
Ексклюзив
Верховна Рада
Існує велика проблема з прогулами нардепів: Рух ЧЕСНО про нове дослідження роботи ВР за 5 років
16:59
Клаудіо Раньєрі
Довбик отримав у "Ромі" нового головного тренера. Він вигравав АПЛ та Суперкубок УЄФА
16:54
Від початку року Міноборони закупило роботизованих комплексів на 300 млн грн
16:39
Оновлено
Німеччина уряд
Президент Німеччини Штайнмаєр погодив дату позачергових парламентських виборів
16:38
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 88 боєзіткнень: найбільше ворожих атак на Курахівському напрямку
16:35
Христина Соловій оголосила, що бере паузу від виступів на невизначений період
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV