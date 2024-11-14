"Проводити другий Саміт миру вже немає потреби": політолог Шлінчак назвав причину

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Гадаю, що команді Офісу президента слід вже зараз переформатувати стратегічні плани й бачення України. Тоді презентувати їх всередині країни та для наших партнерів. Оскільки, очевидно, що після обрання Дональда Трампа новим президентом США, такий апгрейд просто необхідний. Бо насправді вже немає сумнівів в тому, проводити другий Саміт миру просто недоцільно. Цей саміт вже ні до чого не призведе", - пояснив Шлінчак.

Політолог зауважив, що сьогодні чимало питань щодо підтримки України є не врегульованими. Саме тому, як зауважив Шлінчак, Україна має змінювати стратегічні плани.

"Також виникає чимало питань щодо того, як буде проводитись засідання групи "Рамштайн". Наступне засідання в листопаді має пройти за очільництва президента Байдена. І чи будуть ухвалені на цьому засіданні рішення про постачання зброї, на яку Україна розраховує, не зрозуміло. Тому, очевидно, що до Плану перемоги слід вже зараз додавати нашу домашню роботу. Те, що ми маємо зробити, щоб встояти перед російською агресією", - додав він.

Що відомо про другий Саміт миру

Україна прагнула провести другий Глобальний саміт миру в листопаді 2024 року до президентських виборів у США. Проте згодом стало відомо, що другий Саміт миру у листопаді не відбудеться, "але все для його підготовки вже має бути готово".

Наприкінці липня Володимир Зеленський заявив, що до завершення листопада 2024 року буде готовий мирний план, якому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України.

У жовтні президент України припустив, що якщо країни Глобального Півдня запросять російського диктатора Володимира Путін на другий Саміт миру, той не захоче брати участь.

Зеленський також вважає, що індійський прем'єр Нарендра Моді міг би допомогти організувати другий Саміт миру в Індії.

30 жовтня прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Україна готує план із трьох пунктів, який представлять на другому Саміті миру.

31 жовтня Офіс президента повідомив, що Україна почне формувати пропозиції до другого Саміту миру після тематичної конференції в Канаді щодо четвертого пункту Формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб".

8 листопада речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що передумовою проведення другого Саміту миру є створення спільної основи для мирної угоди, що відображатиме позицію світової спільноти

