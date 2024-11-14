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Опитування IRI: в перемогу України над Росією вірять 88% респондентів

Олена Будько
14 листопада, 2024 четвер
21:50
Суспільство Україна прапор

Більшість опитаних вірить, що Україна переможе у війні з Росією, а також вважають, що Київ має повернути всі втрачені території

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Про це свідчать результати соціологічного опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI).

На запитання "Чи вірите ви, що Україна переможе у війні?" 56% респондентів дали відповідь "Однозначно так", 32% – "Скоріше так". Ще 3% завагалися з відповіддю.

При цьому тих, хто не вірить у перемогу України, було 10%. З них 7% відповіли "Скоріше ні", а  3% – "Однозначно ні".

Як показало опитування, 71% респондентів вважає, що Україна має відвоювати всі втрачені території. Крім того, 64% (32 – "однозначно так" і 32 – "скоріше так") опитаних зазначили, що підтримують підвищення військового збору з 1,5% до 5%.

"Дані опитування показують, що українці хочуть жити в межах кордонів 1991 року і готові платити більше податків, аби вигнати російські війська з країни", – зазначив Стівен Нікс, старший регіональний директор IRI у Євразії.

У те, що російсько-українська війна закінчиться менш ніж через рік, вірить 31% респондентів. 33% опитаних вважають, що це станеться через 1-2 роки. "Через 3-4 роки" відповіли 11% респондентів. Закінчення війни через 5 років і більше прогнозують 9% респондентів, а ще 4% вважають, що вона не закінчиться ніколи. Не змогли відповісти на це питання 12%.

При цьому майбутнє України бачать однозначно обнадійливим або скоріше обнадійливим 78% опитаних, а безнадійним або радше безнадійним – 15%.

Опитування проводила соціологічна група "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) у період з 27 вересня по 1 жовтня 2024 року. Опитування провели методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Опитано 2000 мешканців України віком 18 років і старше.  До вибірки не включили громадян, які перебувають за межами країни. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,5 відсоткового пункту. Коефіцієнт досяжності респондентів – 7%.

Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
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