Загроза вторгнення РФ до України: під час переговорів Джонсон планує закликати Путіна "відійти від краю прірви"

Про це пише Reuters.



"Що я скажу президенту Путіну, як я вже говорив раніше, так це те, що я вважаю, що нам дійсно всім потрібно відступити від краю прірви, і я думаю, що Росії потрібно відступити від краю прірви", - зауважив британський прем'єр.



Борис Джонсон і Володимир Путін провели останні перемовини 13 грудня 2021 року.



Наступна зустріч запланована на цей тиждень.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Борис Джонсон хоче особисто поспілкуватися з Володимиром Путіним.

На тлі напруженої ситуації у конфлікті Росії та України він має намір найближчими днями відвідати кризовий регіон.

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