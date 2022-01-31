Загроза вторгнення РФ до України: під час переговорів Джонсон планує закликати Путіна "відійти від краю прірви"
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що збирається закликати президента РФ Володимира Путіна "відступити від краю прірви"
Про це пише Reuters.
"Що я скажу президенту Путіну, як я вже говорив раніше, так це те, що я вважаю, що нам дійсно всім потрібно відступити від краю прірви, і я думаю, що Росії потрібно відступити від краю прірви", - зауважив британський прем'єр.
Борис Джонсон і Володимир Путін провели останні перемовини 13 грудня 2021 року.
Наступна зустріч запланована на цей тиждень.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що Борис Джонсон хоче особисто поспілкуватися з Володимиром Путіним.
- На тлі напруженої ситуації у конфлікті Росії та України він має намір найближчими днями відвідати кризовий регіон.
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