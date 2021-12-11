Загроза з півночі серйозна як ніколи: Путін перекине Лукашенку війська з Єльні, – Безсмертний

Таку думку дипломат висловив у програмі “Студія Захід з Антіном Борковським” на Еспресо.TV.

“Проблема північного напрямку залишається суперактуальною, і це дуже погано, що тільки зараз їй почали надавати великого значення, після того, як самопроголошений президент Білорусі Лукашенко почав ретранслювати речі, які йому доводять з Кремля. Насправді, ця ситуація була зрозуміла і можна говорити про втрачені роки стосовно розв’язання питання безпеки з півночі для України. Очевидно й те, що ніхто з Кремля не буде попереджати Лукашенка про ті дії, які буде вчиняти Росія на цьому напрямку. Але треба розумно використовувати цього головомовця, яким є Лукашенко. Адже заяви про те, що білоруський диктатор буде просити Путіна про розміщення ракет, бронетанкових сил і підрозділів – це не просто анонс. Це речі, які заплановані, які будуть зроблені”, – зазначив Безсмертний.

Дипломат переконаний, що військове угруповання, яке розміщене у місті Єльні Смоленської області Росії, буде перекинуто в Білорусь і що воно з’явилося там не лише для загрози в українському напрямку.

“Міграційна криза планувалася як розгортання конфлікту між поляками й білорусами. І тоді це угруповання з Єльні було би з повною аргументацією, яка була би озвучена як Лукашенком, так і Кремлем, зайшло би на територію Білорусі під необхідністю захищати братній народ. І тема з мігрантами як на білорусько-польському кордоні, так і на кордоні з Балтійськими державами, не є вичерпаною”, – наголосив Роман Безсмертний.

Нагадаємо, у Генштабі РФ назвали інформацію про підготовку російського вторгнення в Україну неправдивою.

Держсекретар білоруського Радбезу Олександр Вольфович пригрозив Україні можливим “локальним конфліктом”.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb