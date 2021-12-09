Генштаб РФ пригрозив Україні відповіддю на "провокації" на Донбасі
Голова Генштабу ВС РФ заявив, що інформація про підготовку російського вторгнення в Україну неправдива, а будь-які "провокації" Києва на Донбасі будуть припинятися
Про це у четвер, 9 грудня, заявив голова Генштабу РФ Валерій Герасимов на брифінгу перед військовими аташе іноземних держав, передає ТАСС.
"Постачання Україні вертольотів, безпілотних літальних апаратів і літаків підштовхують українську владу до різких і небезпечних кроків. Київ не виконує Мінських домовленостей", - заявив він.
За словами Герасимова, інформація про ймовірне вторгнення Росії в Україну "є брехнею, а передислокація російських військових підрозділів - це рутинна практика".
Однак він підкреслив, що "будь-які провокації української влади щодо силового врегулювання проблем Донбасу будуть припинятися".
- 7 грудня Путін у розмові з Байденом звинуватив НАТО у "небезпечних спробах освоєння української території".
- Протягом 8 грудня в зоні ООС російські найманці шість разів обстріляли позиції ЗСУ.
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