Генштаб РФ пригрозив Україні відповіддю на "провокації" на Донбасі

Про це у четвер, 9 грудня, заявив голова Генштабу РФ Валерій Герасимов на брифінгу перед військовими аташе іноземних держав, передає ТАСС.



"Постачання Україні вертольотів, безпілотних літальних апаратів і літаків підштовхують українську владу до різких і небезпечних кроків. Київ не виконує Мінських домовленостей", - заявив він.



За словами Герасимова, інформація про ймовірне вторгнення Росії в Україну "є брехнею, а передислокація російських військових підрозділів - це рутинна практика".



Однак він підкреслив, що "будь-які провокації української влади щодо силового врегулювання проблем Донбасу будуть припинятися".

7 грудня Путін у розмові з Байденом звинуватив НАТО у "небезпечних спробах освоєння української території".

Протягом 8 грудня в зоні ООС російські найманці шість разів обстріляли позиції ЗСУ.