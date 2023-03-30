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Захід каже Росії: хочете війну на виснаження - будете мати, - польський політик Чех

30 березня, 2023 четвер
21:00
війна з Росією Мирослав Чех

Польський політик Мирослав Чех зазначив, що Україна не випаде з пріоритетів американської політики

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Вже двоє українських пілотів поїхали на американську базу США для навчання на симуляторах винищувачів F-16. А заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що зараз обговорюється питання передачі Україні винищувачів F-35 - це літаки п'ятого покоління. Потрібна довгострокова перспектива гарантування безпеки України", - підкреслив Чех.

За словами польського політика, Україна не випаде з пріоритетів американської політики.

"У Держдепартаменті США заявили, що готові підтримувати Україну від кількох місяців до кількох років. Англосакси, як називають їх росіяни, - люди системні. Україна не випаде з пріоритетів американської політики. Так само, це мають почути в Росії: хочете війну на виснаження - будете мати", - наголосив Чех.

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