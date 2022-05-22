Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз важливо зрозуміти до якої точки ми підходимо у відносинах із Заходом. З одного боку, Захід прийняв дуже важливе для себе рішення відбудувати Україну. З іншого боку, таке рішення буде втілено лише тоді, коли і Україна зробить відповідні кроки. Зараз відбувається дуже важливий процес. На різних майданчиках обговорюється план відбудови України. План відбудови, євроінтеграції та модернізації України. Проблема в тому, що ці три процеси потрібно втілювати одночасно, але вони суперечать один одному. Оскільки відбудова, наприклад, потребує швидких рішень, євроінтеграція потрібує правильних рішень, модернізація потребує сталих та виважених рішень", - пояснив Пекар.

Пекар зауважив, що для України поєднання відбудови, євроінтеграції та модернізації є одночасно складним і дуже важливим питанням.

"Поєднання цих трьох процесів дуже складне, але й важливе питання. Над цим питанням працюють десятки економістів у різних куточках світу. Друга важлива річ полягає в тому, що Захід розуміє, що потрібно давати гроші Україні лише в обмін на реформи. Ми досить довго обманювали Захід, коли брали гроші на реформи і не робили їх. Тому на Заході прекрасно знають з ким мають справу. Також не менш важливим моментом є те, хто буде контролювати ці гроші", - додав Пекар.

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