Країни Великої сімки нададуть майже 20 млрд доларів Україні
Країни G7 погодили виділення Україні 19,8 млрд доларів, фінансова допомога буде надана у разі потреби
Про це йдеться на сайті Федерального міністерства фінансів Німеччини.
Зазначається, що рішення надати Україні близько 20 млрд доларів допомоги прийняли на зустрічі міністрів фінансів і голів центробанків США, Канади, Японії, Німеччини, Франції, Італії та Великобританії в Німеччині.
"У 2022 році ми мобілізували 19,8 млрд доларів для бюджетної підтримки, у тому числі 9,5 млрд доларів у вигляді недавніх зобов'язань, щоб допомогти Україні скоротити дефіцит фінансування та продовжувати забезпечувати надання основних послуг українському народу", - йдеться у заяві Великої сімки.
Крім цього, міністри висловилися на підтримку поточної роботи G7 та міжнародних фінансових інститутів щодо подальшого фінансування України, включаючи пропозицію Європейської комісії щодо додаткової макрофінансової допомоги у розмірі до 9 мільярдів євро.
- Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся на переговорах до міністрів фінансів G7 з проханням надати фінансову допомогу Україні для оперативних потреб бюджету.
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