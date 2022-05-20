Країни Великої сімки нададуть майже 20 млрд доларів Україні

Про це йдеться на сайті Федерального міністерства фінансів Німеччини.

Зазначається, що рішення надати Україні близько 20 млрд доларів допомоги прийняли на зустрічі міністрів фінансів і голів центробанків США, Канади, Японії, Німеччини, Франції, Італії та Великобританії в Німеччині.

"У 2022 році ми мобілізували 19,8 млрд доларів для бюджетної підтримки, у тому числі 9,5 млрд доларів у вигляді недавніх зобов'язань, щоб допомогти Україні скоротити дефіцит фінансування та продовжувати забезпечувати надання основних послуг українському народу", - йдеться у заяві Великої сімки.

Крім цього, міністри висловилися на підтримку поточної роботи G7 та міжнародних фінансових інститутів щодо подальшого фінансування України, включаючи пропозицію Європейської комісії щодо додаткової макрофінансової допомоги у розмірі до 9 мільярдів євро.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся на переговорах до міністрів фінансів G7 з проханням надати фінансову допомогу Україні для оперативних потреб бюджету.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb