Для нас це так само важливо, як і зброя, – Шмигаль закликав G7 надати Україні термінове фінансування

Про це інформує в телеграмі Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Під час зустрічі, Денис Шмигаль наголосив, що сьогодні Росія воює не лише проти України, а й проти усього цивілізованого світу.

"Намагання ворога спричинити продовольчу, міграційну, енергетичну кризи позначиться на добробуті сотні країн. Про це свідчать і дані Міжнародного валютного фонду. Глобальне зростання сповільниться приблизно з 6,1% у 2021 році до 3,6% у 2022 і 2023 роках", – розповів Денис Шмигаль.

Саме тому перемога України буде спільною для усього світу. Шмигаль закликав міністрів надати нашій країні термінову фінансову підтримку для оперативних потреб бюджету: "Для нас це так само важливо, як і зброя".

13 травня Україна закликала членів Великої сімки передати нашій країні російські заморожені активи на сотні мільярдів доларів. Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про перемовини з країнами Великої сімки щодо постачання ракетних систем залпового вогню.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, 13 травня, відвідав заходи G7 та ЄС. Також мають пройти переговори з керівництвом Німеччини та Нідерландів, аби скоординувати подальшу підтримку України.

15 травня, у відеозверненні з Берліна міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що G7 позитивно відреагувала на ідею передавати заарештовані російські активи на відбудову України.

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